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    Классон - о возможном уходе из «Краснодара»: «Пока предложений нет»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о сезоне-2018/19.

    — Это был очень сложный, но очень хороший сезон. Иногда нам везло, иногда нет. Особенно запомнилась домашняя игра с «Севильей», когда Торнике Окриашвили забил победный мяч на последних минутах. Хорошая получилась игра дома против «Зенита», но тогда нам не удалось выиграть. Хорошими были поединки дома против «Байера» и «Валенсии».

    С кем бы мы хотели сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов? Пока мы об этом не думаем. Сейчас нас интересует игра с «Рубином». Мы должны сделать все от нас возможное — победить. Будем надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре против «Уфы».

    — Есть ли к вам интерес со стороны других клубов? Возможно вы получаете предложения о переходе.

    — Сейчас я сфокусирован только на чемпионате России. Когда откроется трансферное окно, посмотрим. какие будут предложения. Сейчас пока их нет.

    — Следите ли вы за гонкой бомбардиров в Премьер-лиге? Хотите ли победить в ней?

    — Конечно же слежу, но для меня это не столь важно. Я буду доволен победой нашей команды и спокойно отнесусь к тому, что я не забью в матче. ﻿﻿

    • «Краснодар» занимает третье место в РПЛ за тур до окончания чемпионата.
    • В воскресенье команда Мурада Мусаева сыграет с «Рубином».

    Источник: «Матч ТВ»

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