Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о сезоне-2018/19.

— Это был очень сложный, но очень хороший сезон. Иногда нам везло, иногда нет. Особенно запомнилась домашняя игра с «Севильей», когда Торнике Окриашвили забил победный мяч на последних минутах. Хорошая получилась игра дома против «Зенита», но тогда нам не удалось выиграть. Хорошими были поединки дома против «Байера» и «Валенсии».

С кем бы мы хотели сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов? Пока мы об этом не думаем. Сейчас нас интересует игра с «Рубином». Мы должны сделать все от нас возможное — победить. Будем надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре против «Уфы».

— Есть ли к вам интерес со стороны других клубов? Возможно вы получаете предложения о переходе.

— Сейчас я сфокусирован только на чемпионате России. Когда откроется трансферное окно, посмотрим. какие будут предложения. Сейчас пока их нет.

— Следите ли вы за гонкой бомбардиров в Премьер-лиге? Хотите ли победить в ней?

— Конечно же слежу, но для меня это не столь важно. Я буду доволен победой нашей команды и спокойно отнесусь к тому, что я не забью в матче. ﻿﻿