ФИФА не будет расширять ЧМ-2022 до 48 команд

ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд, в турнире примут участие 32 команды. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Новый формат в прошлом году предложил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«После тщательного и всестороннего процесса обсуждения с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешней ситуации такое предложение не может быть реализовано сейчас», – говорится в заявлении на сайте ФИФА.