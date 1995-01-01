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    ФИФА не будет расширять ЧМ-2022 до 48 команд

    ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд, в турнире примут участие 32 команды. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

    Новый формат в прошлом году предложил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «После тщательного и всестороннего процесса обсуждения с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешней ситуации такое предложение не может быть реализовано сейчас», – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

    • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Формат с 48 командами будет действовать с ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1526

      TOMSON 8 минут назад

      Вообще расширять не надо. ЧМ это событие, на которое должно быть сложно просто попасть. А так, это ничем от квалификации отличаться не будет.

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