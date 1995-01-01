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    Пулишич: «Для меня будет честью играть с Азаром. У него многому можно научиться»

    Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич ответил на вопрос о сравнении своего стиля игры со стилем Эдена Азара.

    «Конечно, хочется верить, что я могу играть настолько хорошо, насколько способен. Поэтому я усердно работаю каждый день. Поэтому я думал, что для меня необходимо сделать этот шаг в карьере и приехать сюда. Мне еще столько всего надо узнать как игроку, и я хочу увидеть то, что преподнесет мне будущее.

    Это большой комплимент [сравнение с Азаром] – он прошел намного дальше в своей карьере, чем я. Он невероятный игрок. Я думаю, что у меня похожий атакующий и креативный стиль мышления. Он очень быстрый и подвижный. У него многому можно научиться.

    Это отличная цель – сделать то, что сделал он. Все видят, что он невероятный игрок, для меня будет честью играть с ним», – сказал Пулишич.

    • Вчера «Челси» представил футболиста. Клуб купил его в зимнее трансферное окно за 64 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре года.
    • По неофициальной информации, полузащитник Эден Азар покинет клуб и перейдет в «Реал».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +688

      Derzkiy1 1 час назад

      Возможно они даже не успеют увидится в этом клубе ....

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      Рейтинг: +5229

      mihail200606 1 час назад

      Ага.. Азар спит и видит как уйти..

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    • ...
      Рейтинг: +5747

      Skull_Boy 1 час назад

      Родной Азар уходит, уже решено все и тебя спецом взяли на его место

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      Mityai90 1 час назад

      Мог бы остаться в Боруссии и тоже играть с Азаром)))

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