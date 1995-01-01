Пулишич: «Для меня будет честью играть с Азаром. У него многому можно научиться»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич ответил на вопрос о сравнении своего стиля игры со стилем Эдена Азара.

«Конечно, хочется верить, что я могу играть настолько хорошо, насколько способен. Поэтому я усердно работаю каждый день. Поэтому я думал, что для меня необходимо сделать этот шаг в карьере и приехать сюда. Мне еще столько всего надо узнать как игроку, и я хочу увидеть то, что преподнесет мне будущее.

Это большой комплимент [сравнение с Азаром] – он прошел намного дальше в своей карьере, чем я. Он невероятный игрок. Я думаю, что у меня похожий атакующий и креативный стиль мышления. Он очень быстрый и подвижный. У него многому можно научиться.

Это отличная цель – сделать то, что сделал он. Все видят, что он невероятный игрок, для меня будет честью играть с ним», – сказал Пулишич.