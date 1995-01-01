Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 миллионов рублей

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подал иск к клубу.

Он требует от москвичей выплатить ему почти 2,5 миллиона рублей за разрыв контракта.

«Евгений Муравьев просит взыскать с АО «ФК «Динамо-Москва» денежную компенсацию в сумме 2 миллионов 400 тысяч рублей за досрочное расторжение трудового договора, а также взыскать в пользу истца проценты по ст. 236 ТК РФ за несвоевременную выплату компенсации за досрочное расторжение трудового договора по день фактического расчета», – сказала пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Судебное заседание по иску Муравьева должно состояться 17 июня.

Муравьев был назначен гендиректором бело-голубых в сентябре 2016 года. В марте 2018-го «Динамо» досрочно прекратило полномочия Муравьева, назначив на его должность Сергея Федорова.