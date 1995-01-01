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    Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 миллионов рублей

    Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев подал иск к клубу.

    Он требует от москвичей выплатить ему почти 2,5 миллиона рублей за разрыв контракта.

    «Евгений Муравьев просит взыскать с АО «ФК «Динамо-Москва» денежную компенсацию в сумме 2 миллионов 400 тысяч рублей за досрочное расторжение трудового договора, а также взыскать в пользу истца проценты по ст. 236 ТК РФ за несвоевременную выплату компенсации за досрочное расторжение трудового договора по день фактического расчета», – сказала пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

    Судебное заседание по иску Муравьева должно состояться 17 июня.

    Муравьев был назначен гендиректором бело-голубых в сентябре 2016 года. В марте 2018-го «Динамо» досрочно прекратило полномочия Муравьева, назначив на его должность Сергея Федорова.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4693

      prezent2017 4 минуты назад

      Динаму грабят все, даже бывший генеральный директор.

      0
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      Рейтинг: +3379

      APchelov 31 минуту назад

      Народец нынче ушлый! За какие, интересно, заслуги этот экс требует такую сумму?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Киркинитидец 51 минуту назад

      Полицаи они такие! хрясь- и нет бабла...

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