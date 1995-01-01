Мюллер сыграл в валенках футбол и рассказал о России

Форвард «Баварии» Томас Мюллер во время съемок в выпуске YouTube-канала «Живой футбол» сыграл в футбол в валенках, рассказал о главном городе России и назвал российских футболистов, которых знает.

– Может мы попросим сделать Adidas такой же дизайн бутс, – пошутил Томас, когда ему предложить надеть валенки.

– Прошлым летом ты играл на ЧМ-2018 в России. Какой город тебе запомнился больше всего?

– Москва. Это мировой город. Чемпионат мира сложился для нас неудачно, поэтому у нас не было времени насладиться городом.

– Какие русские слова ты запомнил?

– «Спасибо», «привет» (улыбается).

– Знаешь ли ты каких-нибудь российских футболистов?

– Конечно, я играл против Андрея Аршавина, и двух братьев-близнецов из ЦСКА. Да, против Березуцких.

– Слышал что-нибудь об Александре Головине, который в «Монако» сейчас играет?

– Нет.

