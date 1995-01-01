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    Мюллер сыграл в валенках футбол и рассказал о России

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер во время съемок в выпуске YouTube-канала «Живой футбол» сыграл в футбол в валенках, рассказал о главном городе России и назвал российских футболистов, которых знает.

    – Может мы попросим сделать Adidas такой же дизайн бутс, – пошутил Томас, когда ему предложить надеть валенки.

    – Прошлым летом ты играл на ЧМ-2018 в России. Какой город тебе запомнился больше всего?

    – Москва. Это мировой город. Чемпионат мира сложился для нас неудачно, поэтому у нас не было времени насладиться городом.

    – Какие русские слова ты запомнил?

    – «Спасибо», «привет» (улыбается).

    – Знаешь ли ты каких-нибудь российских футболистов?

    – Конечно, я играл против Андрея Аршавина, и двух братьев-близнецов из ЦСКА. Да, против Березуцких.

    – Слышал что-нибудь об Александре Головине, который в «Монако» сейчас играет?

    – Нет.

    Источник: YouTube-канал «Живой футбол»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12919

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      " Шава, а вас я попрошу остаться!" ( из к.ф. "17 мгновений зимы" )

      0
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      Рейтинг: +10460

      bset 3 часа назад

      Переводили диалог журналюхи бомбардировские? Он про Березуцких сказал "башни-близнецы"

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