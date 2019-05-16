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    Тренер «Леганеса»: «Лунин готов играть на топ-уровне. Он счастлив здесь, но последнее слово за «Реалом»

    Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте поделился мнением о Андрее Лунине, арендованном у «Реала» до конца сезона.

    «Лунин готов играть на топ-уровне в Примере. У него большое будущее.

    Если он сможет сократить частоту ошибки, будет способен играть за большой клуб уровня Лиги чемпионов.

    Лунин счастлив в «Леганесе», но последнее слово останется за «Реалом», – сказал Итуарте.

    • Аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца сезона. Сообщалось, что «Леганес» хочет продлить ее срок.
    • В текущем сезоне Примеры Лунин принял участие в 7 матчах.
    • Команда Маурисио Пеллегрино завершила сезон чемпионата Испании на 13 месте в таблице.

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Ray Coach 3 часа назад

      В заголовке Лунев!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      acor94 > Ray Coach 1 час назад

      Лунин, Лунев, да какая бомбардиру разница?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1526

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Да даже, если Джанаев сократит частоту ошибки может играть в топ клубе))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19425

      афоня72 > InterMilLano1908 29 минут назад

      Хорошо сказал!!

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