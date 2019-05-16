Тренер «Леганеса»: «Лунин готов играть на топ-уровне. Он счастлив здесь, но последнее слово за «Реалом»

Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте поделился мнением о Андрее Лунине, арендованном у «Реала» до конца сезона.

«Лунин готов играть на топ-уровне в Примере. У него большое будущее.

Если он сможет сократить частоту ошибки, будет способен играть за большой клуб уровня Лиги чемпионов.

Лунин счастлив в «Леганесе», но последнее слово останется за «Реалом», – сказал Итуарте.