Тренер «Леганеса»: «Лунин готов играть на топ-уровне. Он счастлив здесь, но последнее слово за «Реалом»

В заголовке Лунев!
Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте поделился мнением о Андрее Лунине, арендованном у «Реала» до конца сезона.
«Лунин готов играть на топ-уровне в Примере. У него большое будущее.
Если он сможет сократить частоту ошибки, будет способен играть за большой клуб уровня Лиги чемпионов.
Лунин счастлив в «Леганесе», но последнее слово останется за «Реалом», – сказал Итуарте.
- Аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца сезона. Сообщалось, что «Леганес» хочет продлить ее срок.
- В текущем сезоне Примеры Лунин принял участие в 7 матчах.
- Команда Маурисио Пеллегрино завершила сезон чемпионата Испании на 13 месте в таблице.