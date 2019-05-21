Варан не собирается уходить из «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил о готовности остаться в мадридском клубе.

«В следующем сезоне я буду играть за «Реал». Уверен, нас снова ждут яркие эмоции. В минувшем сезоне мы бились и старались, но в самые трудные моменты нам не хватало искры. Я был не на высоте, но вы еще увидите лучшего Варана», – сказал 26-летний француз.