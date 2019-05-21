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    Варан не собирается уходить из «Реала»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил о готовности остаться в мадридском клубе.

    «В следующем сезоне я буду играть за «Реал». Уверен, нас снова ждут яркие эмоции. В минувшем сезоне мы бились и старались, но в самые трудные моменты нам не хватало искры. Я был не на высоте, но вы еще увидите лучшего Варана», – сказал 26-летний француз.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • В сезоне-2018/19 он забил два гола в 43 матчах.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года, отступные – 500 миллионов евро.

    Источник: Marca

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