Варан не собирается уходить из «Реала»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил о готовности остаться в мадридском клубе.
«В следующем сезоне я буду играть за «Реал». Уверен, нас снова ждут яркие эмоции. В минувшем сезоне мы бились и старались, но в самые трудные моменты нам не хватало искры. Я был не на высоте, но вы еще увидите лучшего Варана», – сказал 26-летний француз.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- В сезоне-2018/19 он забил два гола в 43 матчах.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года, отступные – 500 миллионов евро.