Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.

«Профессиональным спортсменам, особенно в условиях команды, нельзя выбирать себе расписание как, например, гольфисты или теннисисты.

Мы всего лишь роботы. Нам говорят, где быть, когда быть, когда есть и когда идти к тренеру. Как будто ты теряешь свою жизнь. Вам просто говорят, что делать. Нельзя выбирать, что вы хотите сделать и когда вы хотите это сделать.

С другой стороны, футбольная карьера настолько коротка, что иногда приходится жертвовать ею. Некоторые люди думают, что это того стоит, а некоторые несогласны. И да, все знают, когда пришло время уходить на пенсию.

Когда вы ребенок, вы ни о чем не думаете. Вы можете просто наслаждаться с друзьями, смеяться. Когда вы выходите на элитный уровень, возникает всевозможное давление. От вас чего-то ждут, люди все время говорят о вас негативно, и это детское чувство утрачивается.

Если честно, думаю, что для большинства видов спорта это естественно», – сказал Бэйл.