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    Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.

    «Профессиональным спортсменам, особенно в условиях команды, нельзя выбирать себе расписание как, например, гольфисты или теннисисты.

    Мы всего лишь роботы. Нам говорят, где быть, когда быть, когда есть и когда идти к тренеру. Как будто ты теряешь свою жизнь. Вам просто говорят, что делать. Нельзя выбирать, что вы хотите сделать и когда вы хотите это сделать.

    С другой стороны, футбольная карьера настолько коротка, что иногда приходится жертвовать ею. Некоторые люди думают, что это того стоит, а некоторые несогласны. И да, все знают, когда пришло время уходить на пенсию.

    Когда вы ребенок, вы ни о чем не думаете. Вы можете просто наслаждаться с друзьями, смеяться. Когда вы выходите на элитный уровень, возникает всевозможное давление. От вас чего-то ждут, люди все время говорят о вас негативно, и это детское чувство утрачивается.

    Если честно, думаю, что для большинства видов спорта это естественно», – сказал Бэйл.

    • Валлиец выступает за мадридский клуб с 2013 года.
    • В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в 42-х матчах «Реала», забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +718

      САНЁК17 15 минут назад

      А ты двоечник,до сих моё твоё не понимает

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      Рейтинг: +2480

      Yev 20 минут назад

      Ты, да, при чём поломанный. А вот про таких как Месси и Рональдо язык не поворачивается такое сказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7861

      DeStar 33 минуты назад

      ну на таком уровне футбола возможно и не просто, постоянные тренировки перелеты и все такое.

      0
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      Рейтинг: +5222

      mihail200606 35 минут назад

      Тебе говорят вали из Реала, вот и вали..))

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