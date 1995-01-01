Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

А ты двоечник,до сих моё твоё не понимает
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
«Профессиональным спортсменам, особенно в условиях команды, нельзя выбирать себе расписание как, например, гольфисты или теннисисты.
Мы всего лишь роботы. Нам говорят, где быть, когда быть, когда есть и когда идти к тренеру. Как будто ты теряешь свою жизнь. Вам просто говорят, что делать. Нельзя выбирать, что вы хотите сделать и когда вы хотите это сделать.
С другой стороны, футбольная карьера настолько коротка, что иногда приходится жертвовать ею. Некоторые люди думают, что это того стоит, а некоторые несогласны. И да, все знают, когда пришло время уходить на пенсию.
Когда вы ребенок, вы ни о чем не думаете. Вы можете просто наслаждаться с друзьями, смеяться. Когда вы выходите на элитный уровень, возникает всевозможное давление. От вас чего-то ждут, люди все время говорят о вас негативно, и это детское чувство утрачивается.
Если честно, думаю, что для большинства видов спорта это естественно», – сказал Бэйл.
- Валлиец выступает за мадридский клуб с 2013 года.
- В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в 42-х матчах «Реала», забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Бэйла рассчитан до лета 2022 года.