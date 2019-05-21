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    Адвокат: «У Кокорина болит нога, но никакие меры не предпринимаются»

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что у футболиста продолжает болеть нога, но в СИЗО не предпринимают никаких мер по этому поводу.

    В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок колена.

    «Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали.

    Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции», – сказала Стукалова.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

    Источник: «Р-Спорт»

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      Борат 3 минуты назад

      когда слушанье аппеляции?

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