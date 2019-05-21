Адвокат: «У Кокорина болит нога, но никакие меры не предпринимаются»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что у футболиста продолжает болеть нога, но в СИЗО не предпринимают никаких мер по этому поводу.

В марте 2018 года форвард перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок колена.

«Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали.

Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции», – сказала Стукалова.