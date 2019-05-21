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    Федеральная налоговая служба отказала «Динамо» в регистрации Белкина генеральным директором

    По информации «Спорт-Экспресс», «Динамо» получило отказ от Федеральной налоговой службы в регистрации Юрия Белкина генеральным директором клуба.

    Как пояснили в Межрайонной инспекции ФНС, Белкин не может действовать от имени юридического лица, так как не истекли три года со дня банкротства агентства «Инфинити», в котором он тоже занимал должность генерального директора.

    В настоящее время с юридической точки зрения «Динамо» находится без гендиректора, поэтому назначение сотрудников на любые должности будет нелегитимным.

    Ранее Белкин был вице-президентом московского клуба и главой совета директоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2019 13:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 21 мая 2019, 20:14

      А балаболки то сайтовские (см.внизу) сразу подхватили! Пища для "ума"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      olmok 21 мая 2019, 18:32

      он динамо про динамит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 мая 2019, 17:36

      Хороший воришка везде нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 мая 2019, 16:21

      Надо было сваливать с должности директора агентства до его банкротства.

      0
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