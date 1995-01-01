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    Мбаппе: «Месси – фаворит «Золотого мяча». Он – номер один во всем»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает лидера «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

    Аргентинец становился обладателем награды пять раз в карьере – в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м 2015 годах.

    «Месси – фаворит «Золотого мяча». Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он – номер один во всем.

    Лионель показал в этом году, что он – лучший игрок. И, хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него – он будет играть до декабря», – сказал Мбаппе.

    В текущем сезоне Месси провел за каталонцев 49 матчей, забил 50 голов и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1378

      SarJr 48 минут назад

      Скоро ты, мальчик, станешь его смешником

      0
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      Рейтинг: +707

      Maxi_7 53 минуты назад

      Да, Месси был очень хорош в этом сезоне, играл ключевую роль для своей команды, Барса с ним и без него - две абсолютно разные команды, но то же самое можно сказать и про Ван Дейка....
      Так кого из них выбрать на звание лучшего? В этом и проблема нынешнего розыгрыша ЗМ - отсутствуют четкие критерии. Люди будут вспоминать по памяти ярчайшие моменты за сезон и у того и другого, допустим их окажется поровну, что потом - считаем статистику - кто больше забил голов, отдал ассистов... что естественно, не отражает реальной сути вещей...то как Вирджил читает игру соперников и управляет обороной это отдельный вид искусства, но чтобы это понять нужно читать и учитывать так называемую продвинутую статистику...
      Говоря откровенно, и Месси и Ван Дейк уже сейчас заслужили право считаться лучшими, однако свой голос я бы отдал все же за голландца...решающим фактором для меня является их личная встреча в рамках полуфинала ЛЧ, где во втором матче Вирджил практически полностью закрыл аргентинца...а обороняться, как известно, сложнее чем атаковать, в подтверждение чего является тот факт, что топ защитников на данный момент с трудом можно сосчитать по пальцам.............одной руки.......

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