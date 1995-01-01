Мбаппе: «Месси – фаворит «Золотого мяча». Он – номер один во всем»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает лидера «Барселоны» Лионеля Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Аргентинец становился обладателем награды пять раз в карьере – в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м 2015 годах.

«Месси – фаворит «Золотого мяча». Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он – номер один во всем.

Лионель показал в этом году, что он – лучший игрок. И, хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него – он будет играть до декабря», – сказал Мбаппе.

В текущем сезоне Месси провел за каталонцев 49 матчей, забил 50 голов и сделал 22 результативные передачи.