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    Зинченко: «Это был удивительный сезон»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в инстаграм фотографию, на которой позирует со всеми выигранными «горожанами» трофеями в сезоне-2018/19.

    «Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас», – подписал фото украинский полузащитник.

    • В сезоне-2018/19 Зинченко провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
    • Нынешний контракт Александра с «Сити» действует до лета 2020 года.

    Источник: Инстаграм Александра Зинченко

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +544

      Борат 59 минут назад

      такой пачке трофеев даже шева может позавидовать))))

      0
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      Рейтинг: +721

      Стаz 1 час назад

      Молодчага Саша, в это сезоне выиграл конкуренцию и стал играть в основе, в сильнейшем английском клубе

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