Зинченко: «Это был удивительный сезон»

такой пачке трофеев даже шева может позавидовать))))
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в инстаграм фотографию, на которой позирует со всеми выигранными «горожанами» трофеями в сезоне-2018/19.
«Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас», – подписал фото украинский полузащитник.
- В сезоне-2018/19 Зинченко провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
- Нынешний контракт Александра с «Сити» действует до лета 2020 года.