Зинченко: «Это был удивительный сезон»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в инстаграм фотографию, на которой позирует со всеми выигранными «горожанами» трофеями в сезоне-2018/19.

«Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас», – подписал фото украинский полузащитник.