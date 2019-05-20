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    Кокорин хочет отбывать срок в родной области. Он может оказаться в одной камере с братом

    Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о судебном процессе над нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области. Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.

    Когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима. Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются», – сказал Мельников.

    • Игрок петербургского клуба, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках.
    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Советский спорт»

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    20.05.2019 22:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 мая 2019, 10:21

      А что в колонии разве камеры, там бараки вроде

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 мая 2019, 08:51

      Не знаю, вообще-то , в ИТК камер нет-только в шизо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      шахтер91 21 мая 2019, 08:09

      А почему не пишут что Кирилл то же отбывает срок за хулиганство, то же нападает на людеи...Два брата акробата...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 мая 2019, 00:11

      А какова стоимость путёвки при двухместном размещении?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2019, 23:21

      ФК "СИЗО Бутырка" продал своего нападающего клубу "УФСИН" из Белгородской области. Условия контракта не разглашаются.

      5
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 мая 2019, 23:20

      На лицо типичный сговор прокурора, судьи и трусливого адвоката. И овцы целы, и волки сыты. Адвокаты не стали ********** на власть и беззаконие, а то как еще все пожет перевернуться. Россия она такая...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > richi 20 мая 2019, 23:35

      Болтун.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Агасфер 20 мая 2019, 23:54

      Не рад познакомиться. Только что тебя в другом посте плюсанул.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > richi 22 мая 2019, 12:16

      а я всех плюсую.и ты прав и ты тоже

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 мая 2019, 22:48

      Дожили... вместо того, чтобы играть в футбол и получать за это моральное и материальное удовлетворение, теперь за радость оказаться в одной камере на зоне...

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