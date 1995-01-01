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    «Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ и чемпионскую футболку

    «Зенит» в твиттере сообщил, что отправит полузащитнику «ПСЖ» Леандро Паредесу золотую медаль РПЛ и специальную чемпионскую футболку золотого цвета.

    Петербуржцы в этом сезоне выиграли чемпионат России. Аргентинец выступал за сине-бело-голубых в первой части сезона, проведя 15 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    В «ПСЖ» Паредес перешел в январе за 40 миллионов евро. В составе парижской команды он завоевал звание чемпиона Франции.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      maltsew 7 минут назад

      Прогнозы футбольных мaтчей -> info-stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +233

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Его вклад огромен - благодаря тому, что он так дорого продался Зенит классно усилился зимой. Трех классных футболистов купили вместо лентяя, еще и деньги остались

      2
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      Рейтинг: +1305

      TOL47 > Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Вот только за это, прибыль клубу принес

      0
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      Рейтинг: +19347

      афоня72 1 час назад

      Классно 1-сезон, 2 чемпионства и 2 медали!!!

      1
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      Рейтинг: +472

      VVadic 1 час назад

      Российской Федерации Премьер Лига??

      -1
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      Рейтинг: +2387

      САДЫЧОК 1 час назад

      Справедливо !

      0
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      Рейтинг: +3700

      Агасфер 1 час назад

      Так он сам приедет в аренду и получит,зачем эти лишние накладные расходы? Миллер совсем не экономит деньги!

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