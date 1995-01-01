«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ и чемпионскую футболку

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«Зенит» в твиттере сообщил, что отправит полузащитнику «ПСЖ» Леандро Паредесу золотую медаль РПЛ и специальную чемпионскую футболку золотого цвета.
Петербуржцы в этом сезоне выиграли чемпионат России. Аргентинец выступал за сине-бело-голубых в первой части сезона, проведя 15 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и сделав две результативные передачи.
В «ПСЖ» Паредес перешел в январе за 40 миллионов евро. В составе парижской команды он завоевал звание чемпиона Франции.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 мая 2019 г.