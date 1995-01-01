Месси стал лучшим бомбардиром Примеры с рекордным отрывом в 15 голов

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, отличившись 36 раз в 34 матчах.

Аргентинец опередил ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема на 15 забитых мячей.

Как сообщает Gracenote Live, это рекордный отрыв в бомбардирской гонке Примеры.

Месси превзошел достижение экс-форварда «Реала» Уго Санчеса, который выиграл трофей Пичичи в сезоне-1986/87 с 34 голами в активе. Тогда мексиканец обогнал Гари Линекера на 14 результативных ударов.