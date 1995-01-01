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    Месси стал лучшим бомбардиром Примеры с рекордным отрывом в 15 голов

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, отличившись 36 раз в 34 матчах.

    Аргентинец опередил ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема на 15 забитых мячей.

    Как сообщает Gracenote Live, это рекордный отрыв в бомбардирской гонке Примеры.

    Месси превзошел достижение экс-форварда «Реала» Уго Санчеса, который выиграл трофей Пичичи в сезоне-1986/87 с 34 голами в активе. Тогда мексиканец обогнал Гари Линекера на 14 результативных ударов.

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1369

      SarJr 7 минут назад

      Когда нет Рона))))

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