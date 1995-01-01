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    Кангва – в нападении у «Арсенала»; Ари, Вандерсон и Классон сыграют в атаке у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч 29-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альваре, Кадири, Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    • Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, «Краснодар» – третье.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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