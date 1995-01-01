Кангва – в нападении у «Арсенала»; Ари, Вандерсон и Классон сыграют в атаке у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч 29-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альваре, Кадири, Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
- Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, «Краснодар» – третье.