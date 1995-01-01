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    Кононов – после игры с «Крыльями»: «Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник агрессивно играл»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить.

    Следим ли за арендованными игроками? За всеми следим. Что касается изменений, давайте дождемся последнего матча, там все увидите.

    Джикия играл с микротравмой. После последней игры получил микротравму, и три дня реабилитация была с физиотерапевтами. Так что это дало о себе знать.

    Доволен ли отношением к делу Адриано? Да, доволен. Как и всеми остальными. Карточки — это футбольная жизнь. Сыграют другие. Будет ли дисциплинарное взыскание Фернандо? Мы рассмотрим все игровые эпизоды и вынесем решение внутри команды», – сказал Кононов.

    • «Спартак» с 49 очками занимает четвертое место в таблице.
    • Луис Адриано и Фернандо пропустят матч следующего тура с «Оренбургом» из-за перебора желтых карточек.

    Источник: «Матч ТВ»

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