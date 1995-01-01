Кононов: «Нам не хватает сил играть на высоком уровне агрессии все 90 минут»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Нужно отдать должное «Крыльям», которые настойчиво атаковали и забили гол. Нам было тяжело справляться со стандартными положениями, нам не хватило 20 минут спокойствия.

Результат давит, и я понимаю психологию ребят, мы это разберем. Нам не хватает сил играть на высоком уровне агрессии все 90 минут, но определенные отрезки удаются. Каждая игра в концовке чемпионата очень важна для всех команд, кто-то борется за призовые места, а кто-то за сохранение прописки, тут будет жестокая борьба», – сказал Кононов.