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    Кононов: «Нам не хватает сил играть на высоком уровне агрессии все 90 минут»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Нужно отдать должное «Крыльям», которые настойчиво атаковали и забили гол. Нам было тяжело справляться со стандартными положениями, нам не хватило 20 минут спокойствия.

    Результат давит, и я понимаю психологию ребят, мы это разберем. Нам не хватает сил играть на высоком уровне агрессии все 90 минут, но определенные отрезки удаются. Каждая игра в концовке чемпионата очень важна для всех команд, кто-то борется за призовые места, а кто-то за сохранение прописки, тут будет жестокая борьба», – сказал Кононов.

    • «Спартак» с 49 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Крылья» с 28 очками идут на 13-й строчке.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3354

      APchelov 36 минут назад

      Зачем тогда в Европу собрались, если сил нету??? Там Крыльев из Самары и Енисеев не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +614

      Пестрый 52 минуты назад

      Да нет просто этот тренер и его штаб не способен работать с этой командой! Их уровень фнл и пфл это уже и слепому видно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Димон9 54 минуты назад

      Надо замены своевременно делать,а не ждать последние 5мин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17263

      oyabun 1 час назад

      Вопрос. А почему не хватает сил? Фиговая подготовка на тренировках?

      10
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      Рейтинг: +265

      RyslanZ > oyabun 1 час назад

      Ох, уж эти "обнимашки " на тренировках...они только губят команду и отнимают у нее много сил....

      1
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      Рейтинг: +1695

      Evgeni1952 1 час назад

      А должно хватать. Этим на сборах нужно заниматься. Не знаешь как это делать, не умеешь.

      4
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      Рейтинг: +3920

      Старикан 1 час назад

      Говорит, будто расписывается в собственном бессилии...

      6
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      ...
      Рейтинг: +265

      RyslanZ > Старикан 1 час назад

      Кто как не ТШ во главе с господином Кононовым должен готовить команду играть активно и агрессивно весь матч ?

      3
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