Моуринью: «Надеюсь в июле вернуться к работе»

Португальский тренер Жозе Моуринью рассчитывает в ближайшее время подписать контракт с новым клубом.

«У меня есть хорошие качества, одно из них – я очень уважаю футбольные клубы. В частном порядке со мной связывались некоторые клубы, но я им честно ответил – после ухода из «Манчестер Юнайтед» в декабре я сразу же принял решение, что хочу вновь работать с лета. Я надеюсь вернуться к работе в июле и присоединиться к проекту, который мне действительно понравится», – сказал Моуринью.

56-летний специалист ранее возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», снова «Челси» и «МЮ».