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    Де Брюйне: «Мне не жалко «Ливерпуль». «Манчестер Сити» был лучше»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал исход чемпионской гонки в АПЛ в сезоне-2018/19.

    «Мне не жалко «Ливерпуль». Они отлично выступили, но в конечном счете «Манчестер Сити» был лучше. Я им не сочувствую, поскольку не думаю, что они сочувствуют нам. Вряд ли кто-то сожалел о нашем вылете из Лиги чемпионов. Нужно просто это принять. Мы стали свидетелями великой битвы. Но мне не кажется, что нужно жалеть «Ливерпуль», это уж слишком», – сказал Де Брюйне.

    «Ливерпуль» набрал 97 очков, но занял только второе место в АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити» с 98 баллами в активе.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      DonBaton 20 минут назад

      Все правильно сказал,их совсем не жалко

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      Рейтинг: +7

      fedorgavrilov 30 минут назад

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ----------------- https://my.su/pressblog

      0
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      Рейтинг: +698

      Maxi_7 1 час назад

      Это действительно так...по таблице ожидаемых очков за сезон у Сити около 90, у Ливерпуля около 83.... это говорит о том, что Ливерпулю просто невероятно везло по ходу всего сезона, словно какая-то неведомая сила хотела, чтобы мерсисайдцы стали чемпионами, но даже и этого не хватило...к тому же манкунианцы обыграли красных по личным встречам - ничья и победа соответственно, а забей Марез тогда пенальти и вовсе было бы 2 победы, так что в этом сезоне все по делу.

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