Де Брюйне: «Мне не жалко «Ливерпуль». «Манчестер Сити» был лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал исход чемпионской гонки в АПЛ в сезоне-2018/19.

«Мне не жалко «Ливерпуль». Они отлично выступили, но в конечном счете «Манчестер Сити» был лучше. Я им не сочувствую, поскольку не думаю, что они сочувствуют нам. Вряд ли кто-то сожалел о нашем вылете из Лиги чемпионов. Нужно просто это принять. Мы стали свидетелями великой битвы. Но мне не кажется, что нужно жалеть «Ливерпуль», это уж слишком», – сказал Де Брюйне.

«Ливерпуль» набрал 97 очков, но занял только второе место в АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити» с 98 баллами в активе.