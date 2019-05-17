Болельщики «Анжи» попросили Керимова спасти клуб

Болельщики «Анжи» написали открытое письмо в адрес бывшего владельца клуба Сулемйану Керимову с просьбой спасти клуб от исчезновения.

«В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы еще раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!» — говорится в сообщении.