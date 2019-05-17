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    Болельщики «Анжи» попросили Керимова спасти клуб

    Болельщики «Анжи» написали открытое письмо в адрес бывшего владельца клуба Сулемйану Керимову с просьбой спасти клуб от исчезновения.

    «В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

    За прошедший год мы еще раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!» — говорится в сообщении.

    • Керимов владел махачкалинским клубом с 2011 по 2016 год.
    • За 2 тура до конца сезона в РПЛ команда находится на 19 месте.

    Источник: sport24.ru

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +828

      Фанат Рубина 19 минут назад

      вот мне интересно, ну спасет он клуб, а дальше что будет?
      сезон пройдет и снова будут клянчить деньги.
      закрывать нужно эту шарманку и играть в пфл

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