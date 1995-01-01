Глушаков – о переходе в «Спартак»: «Локомотив» ничего не выигрывал. Я устал, нужно было сменить обстановку»

тьфу, тьфу, тьфу, и слава богу, что свалил!!!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что послужило одной из причин его перехода из «Локомотива» в свой нынешний клуб.
«Я устал. Просто играл, мы ничего не выигрывали. И мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – сказал Глушаков в эфире программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».
- 32-летний футболист присоединился к «Спартаку» летом 2013 года.
- В составе красно-белых он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
- Всего Глушаков провел за «Спартак» 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- За «Локомотив» хавбек выступал с 2008-го по 2013 год.