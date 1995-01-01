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    Глушаков – о переходе в «Спартак»: «Локомотив» ничего не выигрывал. Я устал, нужно было сменить обстановку»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что послужило одной из причин его перехода из «Локомотива» в свой нынешний клуб.

    «Я устал. Просто играл, мы ничего не выигрывали. И мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – сказал Глушаков в эфире программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

    • 32-летний футболист присоединился к «Спартаку» летом 2013 года.
    • В составе красно-белых он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
    • Всего Глушаков провел за «Спартак» 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • За «Локомотив» хавбек выступал с 2008-го по 2013 год.

    Источник: Твиттер телеканал «Матч Премьер»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1433

      absent32 1 минуту назад

      тьфу, тьфу, тьфу, и слава богу, что свалил!!!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Бухбух 3 минуты назад

      Основная причина перехода в Спартак известна - денег больше предложили, вот и свалил из Локо.

      0
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      Рейтинг: +4443

      Антибиотик 7 минут назад

      Спасибо, Дениска, что свалил, но нужно было сделать это раньше вместе со своим интриганом Самедом!

      1
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      Рейтинг: +696

      Нас Много 10 минут назад

      Слишком легко мы разбрасываемся нашими игроками в угоду разным итальянским склочникам...

      0
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      Рейтинг: +2951

      orech 14 минут назад

      Пора опять сменить обстановку. Вали уже нахер

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