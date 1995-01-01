Глушаков – о переходе в «Спартак»: «Локомотив» ничего не выигрывал. Я устал, нужно было сменить обстановку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что послужило одной из причин его перехода из «Локомотива» в свой нынешний клуб.

«Я устал. Просто играл, мы ничего не выигрывали. И мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – сказал Глушаков в эфире программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».