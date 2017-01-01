Адвокаты Мамаева и Кокорина подадут апелляцию на приговор футболистов 20 мая

Давай! И чтобы к новому сезону Кока в Клубе был, понял?! А то некоторые из окошек начали падать.
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что в ближайшее время обжалует решение суда по футболисту.
По словам правозащитника, апелляция будет подана в 20 мая.
«В понедельник, 20 мая, подадим апелляцию на приговор. Сегодня только протокол должен быть готов. Как получим, кое-какие позиции согласуем с Павлом и подадим. Рассчитываем, что приговор будет изменен и в связи с истечением сроков, которые предусмотрены не тяжкими составами, подзащитный будет освобожден от дальнейшего наказания.
Как долго будет рассматриваться апелляция? Обычно от месяца до более долгого срока. Полагаю, что по нашему делу в течение июня-июля рассмотрят апелляцию. Как только суд назначит дату, препятствий затягивать рассмотрение жалобы не будет.
Когда собираются обжаловать приговор остальные защитники? Все в один день подадим», – сказал Бушманов.
- В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
- 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, братьев Кокориных – к одному году и шести месяцам.