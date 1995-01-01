Daily Express: «Реал» вступил в переговоры с Салахом

«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Express со ссылкой на французского журналиста Филиппа Карайона.

Египтянин является второй приоритетной целью мадридцев этим летом после Эдена Азара. Ранее сообщалось, что о переходе полузащитника «Челси» в «Реал» будет объявлено после 29 мая.

«Реал» уже начал предварительные переговоры с «Ливерпулем» по трансферу 26-летнего футболиста.