Daily Express: «Реал» вступил в переговоры с Салахом

манэ не хуже, и думаю, дешевле. Правда если придет азар то слева для манэ места уже не останется
«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Express со ссылкой на французского журналиста Филиппа Карайона.
Египтянин является второй приоритетной целью мадридцев этим летом после Эдена Азара. Ранее сообщалось, что о переходе полузащитника «Челси» в «Реал» будет объявлено после 29 мая.
«Реал» уже начал предварительные переговоры с «Ливерпулем» по трансферу 26-летнего футболиста.
- В этом сезоне Салах провел за английский клуб 51 матч, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач.
- Контракт форварда с красными рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.