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    Daily Express: «Реал» вступил в переговоры с Салахом

    «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Express со ссылкой на французского журналиста Филиппа Карайона.

    Египтянин является второй приоритетной целью мадридцев этим летом после Эдена Азара. Ранее сообщалось, что о переходе полузащитника «Челси» в «Реал» будет объявлено после 29 мая.

    «Реал» уже начал предварительные переговоры с «Ливерпулем» по трансферу 26-летнего футболиста.

    • В этом сезоне Салах провел за английский клуб 51 матч, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Контракт форварда с красными рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7806

      DeStar 50 минут назад

      манэ не хуже, и думаю, дешевле. Правда если придет азар то слева для манэ места уже не останется

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 1 час назад

      Как с хрустальным, с Салахом не прогадают.

      0
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