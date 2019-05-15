Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Советский спорт»: Дзюба войдет в летний трансферный список «Спартака»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в «Спартак».

    По информации «Советского спорта», руководство москвичей включит 30-летнего футболиста в список трансферов на ближайшее лето.

    Ранее сам форвард признался, что хотел бы играть в АПЛ.

    • Дзюба перешел в петербургский клуб из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
    • В этом сезоне нападающий провел за «Зенит» 36 матчей, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
    • Контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает в 2020 году.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 18:16
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kess57 30 минут назад

      На спартыковские копейки,что за сплетни?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ААМ 3 часа назад

      От добра добра не ищут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Nekit92 3 часа назад

      Войдет но не перейдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      Смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1102

      Валерий1965 5 часов назад

      Забавно будет) И сразу в аренду, в Ростов)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Валерий1965 4 часа назад

      К Карпину не пойдет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1102

      Валерий1965 > ухоженный крокодил 4 часа назад

      Тогда в Арсенал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Мне кажется, даже если зарплату поднять до 10 миллионов, то он не перейдет в Спартак.
      Если только весь бюджет клуба не отдадут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Спохватились! Да ему в спаме и передачу отдать некому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Маловероятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4081

      ilichkadr 6 часов назад

      Артемку ни каким калачом не заманишь в Спартак, пока там Федун.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 15 часов назад

      журналисты совсем уже с ума сошли. Может пора вводить поправки в закон о вымыслах сми. Черти что каждый день пишут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru