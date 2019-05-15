«Советский спорт»: Дзюба войдет в летний трансферный список «Спартака»

На спартыковские копейки,что за сплетни?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в «Спартак».
По информации «Советского спорта», руководство москвичей включит 30-летнего футболиста в список трансферов на ближайшее лето.
Ранее сам форвард признался, что хотел бы играть в АПЛ.
- Дзюба перешел в петербургский клуб из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
- В этом сезоне нападающий провел за «Зенит» 36 матчей, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
- Контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает в 2020 году.