«Советский спорт»: Дзюба войдет в летний трансферный список «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в «Спартак».

По информации «Советского спорта», руководство москвичей включит 30-летнего футболиста в список трансферов на ближайшее лето.

Ранее сам форвард признался, что хотел бы играть в АПЛ.