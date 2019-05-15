«ПСЖ» начал обсуждение нового контракта с Мбаппе

ПСЖ легко удержит Мбаппе!
1. Денег у них - как у дурака фантиков))) Килиану заплатят столько, сколько он унесёт!
2. Сами ПСЖ на пороге прорыва в финал ЛЧ.
Ну...никто же СЕРЬЁЗНО не воспринял их вылет от МЮ? МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ, КАК ПСЖ ИГРАЛ И ДАЖЕ БЕЗ НЕЙМАРА! И мы все видели ТОТ "пенальти" в их ворота на 96-й минуте...
Истерика звезд от ТАКОГО НЕВЕЗЕНИЯ в ПСЖ понятна и она пройдёт...Уверен: в следующей ЛЧ они наведут шороху, а шансы остающегося в команде Буффона на титул как никогда высоки!
3. Именно в ПСЖ всё будущее уже связывают с Мбаппе...Зачем ему "уходить и ложиться " под другие звёзды в других клубах?)))
ПРИЗНАЮСЬ: МНЕ БЫЛО БЫ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ДУЭЛЬ ВАН ДЕЙК-МБАППЕ, ЧЕМ НА ЖАЛКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАН ДЕЙКОМ И МЕССИ.))) ЛИОНЕЛЬ БЫЛ ОБРЕЧЁН ИЗНАЧАЛЬНО.
Только при пробитии штрафных от него исходит реальная угроза ТАКОЙ защите.
А вот увидеть , как Ван Дейк будет останавливать Мбаппе в финале ЛЧ на будущий год...ДОРОГОГО СТОИТ!))))
«ПСЖ» и нападающий команды Килиан Мбаппе приступили к обсуждению продления контракта игрока, сообщает RMC Sport.
Действующее соглашение 20-летнего футболиста с парижанами рассчитано до июня 2022 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала».
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
- В этом сезоне форвард провел на клубном уровне 41 матч, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.