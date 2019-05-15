«ПСЖ» начал обсуждение нового контракта с Мбаппе

«ПСЖ» и нападающий команды Килиан Мбаппе приступили к обсуждению продления контракта игрока, сообщает RMC Sport.

Действующее соглашение 20-летнего футболиста с парижанами рассчитано до июня 2022 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала».