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    «ПСЖ» начал обсуждение нового контракта с Мбаппе

    «ПСЖ» и нападающий команды Килиан Мбаппе приступили к обсуждению продления контракта игрока, сообщает RMC Sport.

    Действующее соглашение 20-летнего футболиста с парижанами рассчитано до июня 2022 года.

    Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Реала».

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
    • В этом сезоне форвард провел на клубном уровне 41 матч, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: RMC Sport

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    15.05.2019 17:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 7 часов назад

      ПСЖ легко удержит Мбаппе!
      1. Денег у них - как у дурака фантиков))) Килиану заплатят столько, сколько он унесёт!
      2. Сами ПСЖ на пороге прорыва в финал ЛЧ.
      Ну...никто же СЕРЬЁЗНО не воспринял их вылет от МЮ? МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ, КАК ПСЖ ИГРАЛ И ДАЖЕ БЕЗ НЕЙМАРА! И мы все видели ТОТ "пенальти" в их ворота на 96-й минуте...
      Истерика звезд от ТАКОГО НЕВЕЗЕНИЯ в ПСЖ понятна и она пройдёт...Уверен: в следующей ЛЧ они наведут шороху, а шансы остающегося в команде Буффона на титул как никогда высоки!
      3. Именно в ПСЖ всё будущее уже связывают с Мбаппе...Зачем ему "уходить и ложиться " под другие звёзды в других клубах?)))
      ПРИЗНАЮСЬ: МНЕ БЫЛО БЫ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ДУЭЛЬ ВАН ДЕЙК-МБАППЕ, ЧЕМ НА ЖАЛКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАН ДЕЙКОМ И МЕССИ.))) ЛИОНЕЛЬ БЫЛ ОБРЕЧЁН ИЗНАЧАЛЬНО.
      Только при пробитии штрафных от него исходит реальная угроза ТАКОЙ защите.
      А вот увидеть , как Ван Дейк будет останавливать Мбаппе в финале ЛЧ на будущий год...ДОРОГОГО СТОИТ!))))

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 21 час назад

      Обсуждай - не обсуждай, а Мбаппе через год-два от вас свалит, а иначе начнёт деградировать.

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      Рейтинг: +663

      Benifacto > Cules2013 13 часов назад

      так то да, а так то и нет) он то конечно топ, такого малого нету пока, а так мож и ПСЖ встанет через 2 года на свои лыжи, а не тока рвать всех дома, хотя есть варик что во Франции заиграет Барса))))если Каталония отделиться))))
      ему в Англию над

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