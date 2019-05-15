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    The Sun: Азар опасается, что «Челси» удержит его до конца действия контракта

    Полузащитник «Челси» Эден Азар опасается, что его переход в «Реал» может быть отложен.

    Накануне футболист объявил о том, что принял решение о будущем месте продолжения карьеры.

    С высокой долей вероятности бельгиец переедет из Лондона в Мадрид, а о сделке будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» сыграет с «Арсеналом».

    По информации The Sun, Азар обеспокоен тем, что «Челси» заблокирует трансфер и оставит футболиста до конца действия контракт. В таком случае «Челси» не получит ничего с продажи игрока.

    • Контракт бельгийца с английским клубом истекает в 2020 году.
    • До конца года у лондонской команды действует бан на приобретение футболистов.

    Источник: The Sun

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    15.05.2019 10:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 18 часов назад

      Что-то я запутался уже)))
      Это значит, что АЗАР ТОЧНО РЕШИЛ УХОДИТЬ?
      В Реал, что ли?
      Где что об этом официально написано?

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      Рейтинг: +7806

      DeStar 23 часа назад

      Челси все же выгоднее его отпустить сейчас.. С одной стороны такого игрока терять нельзя , тем более с баном на покупку. но тут нужно взвесить, что лучше. 100 лямов и год с азаром ,или без денег и ..с немотивированным Эденом.

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