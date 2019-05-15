The Sun: Азар опасается, что «Челси» удержит его до конца действия контракта

Что-то я запутался уже)))
Это значит, что АЗАР ТОЧНО РЕШИЛ УХОДИТЬ?
В Реал, что ли?
Где что об этом официально написано?
Полузащитник «Челси» Эден Азар опасается, что его переход в «Реал» может быть отложен.
Накануне футболист объявил о том, что принял решение о будущем месте продолжения карьеры.
С высокой долей вероятности бельгиец переедет из Лондона в Мадрид, а о сделке будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» сыграет с «Арсеналом».
По информации The Sun, Азар обеспокоен тем, что «Челси» заблокирует трансфер и оставит футболиста до конца действия контракт. В таком случае «Челси» не получит ничего с продажи игрока.
- Контракт бельгийца с английским клубом истекает в 2020 году.
- До конца года у лондонской команды действует бан на приобретение футболистов.