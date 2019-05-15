Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Дзагоев: «Я хочу остаться в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе переговоров с клубом по поводу продления контракта.

    «Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая еще есть время. Думаю, в ближайшее время все все узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не все зависит от меня. Мы еще в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано.

    За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич (Бабаев – примечание «Бомбардира») с этим согласился.

    Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдет, я останусь и буду счастлив. Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – все родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше», – сказал футболист.

    • 28-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • В активе хавбека 342 матча и 74 забитых гола.
    • Его контракт с армейским клубом истекает по окончании текущего сезона.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 01:32
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      Все таки легенда ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4256

      BRO_football 15 мая, 16:04

      Зарплату надо урезать, с этим ничего не поделаешь. Сколько можно лечиться за счёт клуба? У ЦСКА сейчас тяжёлые времена. И им лишний источник расходов в виде хрустального футболиста, который даже на поле выйти не может, не нужен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      Axe111 15 мая, 15:55

      Пфф а ты разве ещё кому то нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3943

      серега кашин 15 мая, 13:11

      кто же ему за больничный будет платить столько денег, а так надо его отправлять куда подальше незачем огромные деньги просто так получать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      BRAZILES 15 мая, 12:22

      конечто он некуда нехочет уходить -----хрустальный мальчик кому он нужен?в европе ---некому в россии ----денег у клубов многих нехватит -----его нужно на сдельную игру посадить ---играеш получаеш зарпл --неиграеш травмирован ---нечего неполучаеш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 15 мая, 09:47

      "Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист."
      Просто хочет трудоустроится там в любом качестве,ибо его перспективы как футболиста стремятся к нулю.Сам виноват.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      RJM555 > Агасфер 15 мая, 12:02

      много я смотрю ты разбираешся ......травму залечит и любой клуб ПЛ рад будет его видеть у себя

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Spinorr > RJM555 15 мая, 15:31

      но не любой клуб потянет его финансовые требования.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      InterMilLano1908 15 мая, 09:34

      Топ футболист, но жаль что травмы сгубили...в молодости рвал и МЮ и Арсенал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      RJM555 15 мая, 08:26

      Жаль парня хороший футболист вот травмы.....никто от этого не застрахован, так он много радости приносил болельщикам и еще будет приносить я думаю рано его списывать со счетов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 15 мая, 08:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзагоев: «Я хочу остаться в ЦСКА на больничном»

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6459

      parevg 15 мая, 07:54

      Естественно хочет остаться, потому что тем, у кого есть деньги на него, он не нужен, а те кому он нужен, не имеют на его контракт средств.
      Да и смысла нет ему куда-то уходить, врачи ЦСКА все его травмы знают и не раз лечили, но и клуб понять можно - не хотят платить большую ЗП за то что он играет меньше чем лечится.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru