Дзагоев: «Я хочу остаться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе переговоров с клубом по поводу продления контракта.

«Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая еще есть время. Думаю, в ближайшее время все все узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не все зависит от меня. Мы еще в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано.

За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич (Бабаев – примечание «Бомбардира») с этим согласился.

Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдет, я останусь и буду счастлив. Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – все родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше», – сказал футболист.