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    «Динамо» может провести матч с «Арсеналом» на новом стадионе. Газон готов на 90%

    Матч 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом», скорее всего, состоится на новом стадионе московской команды в Петровском парке. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

    «Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке. На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

    • Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в воскресенье, 26 мая, в 14.00 по московскому времени.
    • По итогам 28 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2019 21:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +40

      Patriot58 16 часов назад

      Спецом что бы с АРсеналом - глядишь выгребут, а мясцо в в лигу европы!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Best_forever > Patriot58 16 часов назад

      А прядькин - он чей - Зенита или торгашей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      55together 16 часов назад

      Да отбашляли будь здоров - ВТБ обрадовался! Думали от Динамо отскочат и в ЛЧ --- НО!!! бог шельму метит - и где сейчас торгаши?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Patriot58 > 55together 16 часов назад

      Точняк нэпманам не покайфу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Olymp2 16 часов назад

      На фиг!
      Лавочники весной зассали - подождем и трахнем!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 16:04

      Это будет знаменательное событие.

      0
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      Рейтинг: +40

      Patriot58 15 мая, 11:00

      Докатились... Спустя 10 лет стадион с туляками открывать (при всем моем к Туле уважении!)

      2
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      Рейтинг: +1142

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 мая, 08:32

      Лапотники.

      0
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      Рейтинг: +506

      Борат 15 мая, 07:45

      Надеюсь арсенал в этом матче отправит дно в стыковые матчи!

      0
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      Рейтинг: +213

      Сенситив 14 мая, 22:24

      ну неужели?!...))

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