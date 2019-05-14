«Динамо» может провести матч с «Арсеналом» на новом стадионе. Газон готов на 90%

Спецом что бы с АРсеналом - глядишь выгребут, а мясцо в в лигу европы!!!
Матч 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом», скорее всего, состоится на новом стадионе московской команды в Петровском парке. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
«Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке. На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.
- Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в воскресенье, 26 мая, в 14.00 по московскому времени.
- По итогам 28 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице первенства.