«Динамо» может провести матч с «Арсеналом» на новом стадионе. Газон готов на 90%

Матч 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом», скорее всего, состоится на новом стадионе московской команды в Петровском парке. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

«Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке. На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене «Динамо» – лига это решение поддержит», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.