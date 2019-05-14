Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Правозащитник: «Кокорина и Мамаева выпустят аккурат к апелляции или сразу после нее. Они не успеют досидеть до этапа»

    Правозащитник Алексей Федяров рассказал, как будут отбывать наказание полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

    «Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырех до девяти месяцев.

    [Их выпустят] либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», – сказал Федяров, добавив, что в уголовной практике есть понятие «подогнать под апелляцию».

    • Футболисты были арестованы в октябре 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
    • 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина – к одному году и шести месяцам.
    • С октября они находились в СИЗО, где один день идет за полтора дня в колонии.

    Источник: Телеканал «360»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2019 15:54
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 14 мая, 21:58

      Хорошо бы им к Лиге чемпионов успеть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Max GRIM > prezent2017 14 мая, 22:53

      Ха-ха-ха)) С корабля на бал! =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +506

      Борат 14 мая, 20:04

      Я так же думал перед новым годом, потом в феврале, апреле и т.д.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28491

      portero 14 мая, 20:00

      Рассмотрят все в ускоренном порядке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:39

      Ещё один "прикормленный" Миллером! Работает Рыжий,денег не жалеет,ибо не свои.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 14 мая, 17:14

      Значит, еще помаринуют?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru