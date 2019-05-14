Правозащитник: «Кокорина и Мамаева выпустят аккурат к апелляции или сразу после нее. Они не успеют досидеть до этапа»

Хорошо бы им к Лиге чемпионов успеть!
Правозащитник Алексей Федяров рассказал, как будут отбывать наказание полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырех до девяти месяцев.
[Их выпустят] либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», – сказал Федяров, добавив, что в уголовной практике есть понятие «подогнать под апелляцию».
- Футболисты были арестованы в октябре 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
- 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина – к одному году и шести месяцам.
- С октября они находились в СИЗО, где один день идет за полтора дня в колонии.