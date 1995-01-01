Марез: «Я знал, когда у меня будет шанс, я воспользуюсь им»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
«Нелегко приходить в топ-клуб, у которого полностью укомплектован и отлажен состав. Я понимал, что первый год в «Сити» будет сложным, но я никогда не сомневался в себе.
Я знал, когда у меня будет шанс, я воспользуюсь им. Я забил в Брайтоне и помог команде завоевать золото. Я очень счастлив здесь и не собираюсь куда-то уходить, потому что не играю регулярно. Это часть футбола», – заявил Марез.
- Марез перешел из «Лестера» в «Сити» прошлым летом.
- В этом Марез алжирец сыграл в 27 матчах АПЛ, забил семь голов и отдал четыре ассиста.
- Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.