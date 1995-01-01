Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Марез: «Я знал, когда у меня будет шанс, я воспользуюсь им»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

    «Нелегко приходить в топ-клуб, у которого полностью укомплектован и отлажен состав. Я понимал, что первый год в «Сити» будет сложным, но я никогда не сомневался в себе.

    Я знал, когда у меня будет шанс, я воспользуюсь им. Я забил в Брайтоне и помог команде завоевать золото. Я очень счастлив здесь и не собираюсь куда-то уходить, потому что не играю регулярно. Это часть футбола», – заявил Марез.

    • Марез перешел из «Лестера» в «Сити» прошлым летом.
    • В этом Марез алжирец сыграл в 27 матчах АПЛ, забил семь голов и отдал четыре ассиста.
    • Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70460
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru