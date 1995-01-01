Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

благодарен!!а какого-же рожна ты шарф топтал с символикой спартака.черт ты тема!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что ему дала спартаковская школа. Она дает футболисту преимущества, считает он сам.
«Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества. Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.
Раньше я был столбом, а сейчас играю по-другому. Я стал свободным художником, который постоянно перемещается по полю. Сначала было тяжело, но теперь я получаю от этого удовольствие», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
- Дзюба в этом сезоне впервые стал чемпионом России.
- Игрок выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.
- В составе москвичей нападающий провел 126 матчей в РПЛ, забил 26 голов.