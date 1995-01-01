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    Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что ему дала спартаковская школа. Она дает футболисту преимущества, считает он сам.

    «Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества. Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.

    Раньше я был столбом, а сейчас играю по-другому. Я стал свободным художником, который постоянно перемещается по полю. Сначала было тяжело, но теперь я получаю от этого удовольствие», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    • Дзюба в этом сезоне впервые стал чемпионом России.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.
    • В составе москвичей нападающий провел 126 матчей в РПЛ, забил 26 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +680

      апоголлл 2 минуты назад

      благодарен!!а какого-же рожна ты шарф топтал с символикой спартака.черт ты тема!

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