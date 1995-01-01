Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что ему дала спартаковская школа. Она дает футболисту преимущества, считает он сам.

«Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества. Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.

Раньше я был столбом, а сейчас играю по-другому. Я стал свободным художником, который постоянно перемещается по полю. Сначала было тяжело, но теперь я получаю от этого удовольствие», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».