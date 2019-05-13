Мамаев подаст апелляцию на решение суда. Игрока приговорили к 17 месяцам лишения свободы

Мама,угомонись. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит! Так оно звучит в юридической постановке!
И потом....17 месяцев,это тебе не 17 лет....Ты ж мужик-экстремал,потом будет,что вспомнить....
Вот Эдик Стрельцов ,не чета тебе ,не заХ. отторчал ,года 3-4 ,так там ,да,парню всю жизнь поломали....а ты дааалеко не Стрельцов,ты муму..
Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что он вместе с подзащитным будет подавать апелляцию на решение суда лишить спортсмена свободы на 17 месяцев. Футболиста признали виновным по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.
Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.
Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы», – сказал Бушманов.
- В октябре Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.
- Позже их пребывание в СИЗО продлевалось три раза.
- 8 мая суд вынес приговор братьям Кокориным в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, Мамаеву и Протасовицкому – в виде одного года и пяти месяцев.