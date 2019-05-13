Мамаев подаст апелляцию на решение суда. Игрока приговорили к 17 месяцам лишения свободы

Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что он вместе с подзащитным будет подавать апелляцию на решение суда лишить спортсмена свободы на 17 месяцев. Футболиста признали виновным по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.

Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.

Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы», – сказал Бушманов.