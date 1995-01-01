Президент «Зенита»: «Лично вручим Кокорину медаль, когда он выйдет на свободу»

Заголовок такой, как-будто вручается медаль герою России.
Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается передавать золотую медаль РПЛ родственникам нападающего команды Александра Кокорина. По словам руководителя, форвард должен лично получить награду после выхода на свободу.
– Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?
– Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл [передавать родственникам]? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет.
- 11 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы за участие в нескольких драках в Москве по статьям «Хулиганство» и «Побои».
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- Учитывая срок, уже проведенный в СИЗО, Кокорин с братом выйдут на свободу в декабре.