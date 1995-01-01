Президент «Зенита»: «Лично вручим Кокорину медаль, когда он выйдет на свободу»

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не собирается передавать золотую медаль РПЛ родственникам нападающего команды Александра Кокорина. По словам руководителя, форвард должен лично получить награду после выхода на свободу.

– Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?

– Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл [передавать родственникам]? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет.