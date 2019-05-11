«Ливерпуль» заработал призовых за сезон на 1 миллион больше чемпиона «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» стал лидером среди команд АПЛ по количеству призовых, заработанных в этом сезоне.

Общая сумма призовых состоит из гарантированной выплаты каждому клубу от лиги в размере 79,4 миллиона фунтов стерлингов, продажи телеправ и бонуса за занятое место.

Мерсисайдцы заработали 149,5 миллиона фунтов, «Манчестер Сити» – 148,1, «Челси» – 143,1.

«Ливерпуль» обошел «Ман Сити» из-за суммы отчислений за показ матчей по ТВ: игры красных транслировались 29 раз, «Сити» – 26. Каждый клуб получает 12,5 миллиона гарантированных выплат плюс 1,2 миллиона за показ каждого матча в прямом эфире при условии, что они транслировались не менее 10-ти раз за сезон. Таким образом «Ливерпуль» заработал с телевизионных прав показатель 33,5 миллиона, «Сити» – 30,1.

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