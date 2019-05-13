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    Полиция открыла дело по факту драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после появления в интернете видео, на котором заснята драка болельщиков «Зенита» и ЦСКА (3:1) накануне матча команд в 28-м туре РПЛ.

    Потасовка произошла в ночь с субботу на воскресенье на набережной канала Грибоедова. Фанаты дрались руками и ногами, без использования какого-либо оружия, но правоохранительные органы после просмотра видео применение открыли дело по части первой пункт «а» статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

    Отмечается, что никто из участников драки не обращался в больницу или полицию.

    Еще одна потасовка поклонников «Зенита» и ЦСКА состоялась в день игры, 12 апреля. Четверо из фанатов получили административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3325

      APchelov 2 минуты назад

      Слепому видно, что ребята просто разговаривают. Такое чувство, что полиция просто скучает по работе.

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      Рейтинг: +3889

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Как они различают кто свой,а кто нет?))
      А вообще, не понимаю какое дело ментам как развлекаются околофутболёры. Жалоб нет, увечий нет, посторонних пострадавших тем более нет, их право по обоюдному согласию выплёскивать энергию....

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      Рейтинг: +840

      lek! 1 час назад

      На драку вообще не похоже, больше похоже на то , кто кого перекричит.

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      Рейтинг: +1155

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Так а кто победил, дружба?
      =))
      В мою молодость мы с ЦСКА дружили. Для меня болельщики ЦСКА друзья.
      А это малолетние отморозки без тормозов.

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      Рейтинг: +222

      Опускатель коняжек > ухоженный крокодил 51 минуту назад

      Тебя в твою молодость какие болелы только не опускали ахахахахах)))

      0
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      Рейтинг: +1245

      VGreen 2 часа назад

      "Фанаты использовали в драке руки и ноги" ))))

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