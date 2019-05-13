Полиция открыла дело по факту драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после появления в интернете видео, на котором заснята драка болельщиков «Зенита» и ЦСКА (3:1) накануне матча команд в 28-м туре РПЛ.

Потасовка произошла в ночь с субботу на воскресенье на набережной канала Грибоедова. Фанаты дрались руками и ногами, без использования какого-либо оружия, но правоохранительные органы после просмотра видео применение открыли дело по части первой пункт «а» статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Отмечается, что никто из участников драки не обращался в больницу или полицию.

Еще одна потасовка поклонников «Зенита» и ЦСКА состоялась в день игры, 12 апреля. Четверо из фанатов получили административные протоколы о мелком хулиганстве.