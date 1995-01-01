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    Сульшер назвал задачи «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в сезоне-2019/20.

    «Последние два месяца были крайне тяжелыми. Более-менее единственный положительный момент – сезон закончился. Мы соберемся вновь 1 июля и возьмемся как следует за работу.

    В АПЛ нашей краткосрочной задачей будет попадание в топ-4. Будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку «МЮ» не может много лет оставаться без трофеев. Жозе уже выигрывал Лигу Европы, так что эта задача для нас вполне реалистична», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» финишировал в завершившемся розыгрыше АПЛ на шестом месте.
    • Контракт Сульшера с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2391

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ох...Уже и Сульшер сам вспомнил о Моуриньо?)))
      То-то же!
      ЕЩЁ НЕ РАЗ ПОМЯНУТ С СОЖАЛЕНИЕМ ОБУВОЛЬНЕНИИ!

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      Рейтинг: +375

      LMI 2 часа назад

      Два бедолаги нынче в АПЛ - МЮ и Арсенал, которым окончание сезона как бальзам на душу (позориться больше не нужно в будущие 2,5 месяца), и которые каждый год обещают вернуться туда где некогда были (действительно были)

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