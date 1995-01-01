Сульшер назвал задачи «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в сезоне-2019/20.

«Последние два месяца были крайне тяжелыми. Более-менее единственный положительный момент – сезон закончился. Мы соберемся вновь 1 июля и возьмемся как следует за работу.

В АПЛ нашей краткосрочной задачей будет попадание в топ-4. Будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку «МЮ» не может много лет оставаться без трофеев. Жозе уже выигрывал Лигу Европы, так что эта задача для нас вполне реалистична», – сказал Сульшер.