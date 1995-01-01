Дзюба: «Я бы, конечно, с кубком РПЛ переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.
30-летний футболист впервые в карьере стал победителем РПЛ.
– В североамериканских лигах есть традиция: кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете, что кажется, что он уедет вместе с вами.
– Я бы, конечно, с ним переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдется тот, кто захочет с ним больше [времени провести]. Я все-таки как-то более-менее спокоен. Главное, что мы это сделали.
- «Зенит» стал чемпионом России по итогам 27-го тура.
- После матча с ЦСКА футболистам питерской команды вручили золотые медали и кубок РПЛ.