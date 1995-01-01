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    Дзюба: «Я бы, конечно, с кубком РПЛ переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.

    30-летний футболист впервые в карьере стал победителем РПЛ.

    – В североамериканских лигах есть традиция: кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете, что кажется, что он уедет вместе с вами.

    – Я бы, конечно, с ним переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдется тот, кто захочет с ним больше [времени провести]. Я все-таки как-то более-менее спокоен. Главное, что мы это сделали.

    • «Зенит» стал чемпионом России по итогам 27-го тура.
    • После матча с ЦСКА футболистам питерской команды вручили золотые медали и кубок РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      anatoliynesterov 9 минут назад

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      Рейтинг: +6662

      alex1951 1 час назад

      Дзю высказался на эмоциях,после игры. Можно тут зло пошутить,на тему ,,переспать,, и пр....что ,кстати, и пытаются..
      Но не стоит,на Бомбе итак хватает черного,тупого ,,юмора,, ниже пояса....
      Вот бухнуть Шампуня из него - святое дело!

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      Рейтинг: -587

      massaboss 1 час назад

      Дзюба может с ним спать, может в него поссать, он всё может. Москвичям только дрочить глядя на картинку.

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      Рейтинг: +1681

      Evgeni1952 1 час назад

      М - да. Если дурак, то это надолго.

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      Рейтинг: +557

      Мы ЦСКА 1 час назад

      ДАУН

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      Рейтинг: +184

      ААМ > Мы ЦСКА 1 час назад

      Дзюба молодец, а вы из ЦСКА тот самый даун.

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      Рейтинг: +10376

      bset 2 часа назад

      Хоккеист из НХЛ переспал с кубком: "Крутая традиция"
      Дзюба переспал с кубком: "Ну и извращенец"
      А для больных на фантазию комментаторов: "переспать" и "провести ночь" - это не потрахать кубок, это спать с ним в одной кровати и дословно "провести ночь". А то что вам показалось это извращением, это в меру вашей фантазии, опять таки.

      3
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      Рейтинг: +310

      амани 2 часа назад

      Зенит с победой в чемпионате! Локо тоже молодцы , на уровне, Краснодар заслужил ЛЧ, Спартаку с такой игрой в Европе делать нечего, что-то нужно менять. ЦСКА с таким составом , лично я не ожидал , что они будут вверху таблицы , молодцы, а вот удивил Арсенал, красавцы!...Терек с таким хорошим подбором игроков, чемпионат провалил, Ростов , в последние года на уровне! А остальные команды, как и ожидалось, от перемены мест, сумма не поменялась! Это мое личное мнение о чемпионате! Есть еще кубок! Всем удачи в новом ЧР!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1046

      zritelx > амани 1 час назад

      А не кажется , что последние 3 года чемпионат деградирует по уровню игры , по интересу к нему, Питер не берем- там посещаемость , от этого ни куда не денешься.

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      Рейтинг: +9582

      sssrspartak > амани 1 час назад

      все четко,логично и правильно!

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      Рейтинг: +2395

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Странное изречение.Даже страшно подумать....

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      Рейтинг: +945

      altezzik 2 часа назад

      Ну и бред.

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