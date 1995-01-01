Шатов, Дзюба и Азмун выйдут с первых минут у «Зенита»; Васин и Бистрович сыграют у ЦСКА

****** опять в 3 центральных,и шатов правого
Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч 28-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
- ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на пять очков и опережая «Спартак» на два.