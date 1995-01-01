Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Шатов, Дзюба и Азмун выйдут с первых минут у «Зенита»; Васин и Бистрович сыграют у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч 28-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

    • Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на пять очков и опережая «Спартак» на два.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +261

      sерж 4 минуты назад

      ****** опять в 3 центральных,и шатов правого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2657

      BarStep 7 минут назад

      Для завершения замечательных праздников на позитиве, - нужна победа Зенита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2657

      BarStep 9 минут назад

      д

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru