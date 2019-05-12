Перед игрой с ЦСКА фанаты «Зенита» надели клубную футболку на памятник Кирову возле «Газпром Арены»

Красавцы конечно! А флаг Зенита почему Кирову не дали?)
Болельщики «Зенита» надели футболку команды на памятник первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Сергею Кирову, расположенный возле домашнего стадиона петербуржцев «Газпром Арена».
Для этого поклонники сине-бело-голубых использовали специально пригнанную спецтехнику.
Окружающие осудили действия фанатов и обвинили их в вандализме.
- Сегодня, 12 мая, «Зенит» примет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
- Петербуржцы досрочно завоевали титул чемпиона России, который стал для них пятым в истории.