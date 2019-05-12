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    Перед игрой с ЦСКА фанаты «Зенита» надели клубную футболку на памятник Кирову возле «Газпром Арены»

    Болельщики «Зенита» надели футболку команды на памятник первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Сергею Кирову, расположенный возле домашнего стадиона петербуржцев «Газпром Арена».

    Для этого поклонники сине-бело-голубых использовали специально пригнанную спецтехнику.

    Окружающие осудили действия фанатов и обвинили их в вандализме.

    • Сегодня, 12 мая, «Зенит» примет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы досрочно завоевали титул чемпиона России, который стал для них пятым в истории.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +26

      Prosvetov82 26 минут назад

      Красавцы конечно! А флаг Зенита почему Кирову не дали?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      Миша13 34 минуты назад

      Пусть большевики на родной клуб поработают ..не всё же страну убивать..

      -1
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      Рейтинг: +3519

      александр п 54 минуты назад

      Киров из большевистских упырей имел имидж одного из самых человечных.Думаю при жизни он бы одобрил такую форму поддержки Зенита.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3519

      александр п > александр п 9 минут назад

      Погиб кстати геройски,на чужой бабе ,с голой жопой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5168

      vka1970 1 час назад

      А в чём вандализм заключается ?
      Ему что голову открутили или памятник снесли ?
      Бред какой то..........
      Матч пройдёт, футболку снимут.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +779

      Smekaev 1 час назад

      Окружающие это кто?! И, думаю, футболку не навсегда надели, так что не надо как бабушки у подъезда рассуждать - дайте людям порадоваться чемпионству. Киров, думаю, на них за это не обидится и не перевернется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      olmok 1 час назад

      Это не вандализм. а чье решение на клубном уровне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3588

      Агасфер 1 час назад

      Вполне понятный дибилизм жителей бывшей "культурной столицы"! И милиция там теперь такая же,и СМИ.Миллерята,словом!

      -1
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      Рейтинг: -4782

      пьяныйхоровод > Агасфер 1 час назад

      Тебе всё неймётся как всегда . Лишь бы серануть что-нибудь . Культурный ты наш , долбомёт .

      4
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      Рейтинг: +326

      Toomans > Агасфер 44 минуты назад

      Ты дол..** что ли? Обидел тебя кто-то? ****-ц какой-то...фу, мерзость ...

      0
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      Рейтинг: +5631

      KLIM777 > Toomans 38 минут назад

      да он просто самотык купил не по размеру, вот и злой ходит с утра пораньше))

      -1
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