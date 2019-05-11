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    Лебеф: «Я ненавижу, как играет Суарес. Он жулик и нытик. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле»

    Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его манеру игры и поведение на поле.

    «Я ненавижу, как он играет. Я восхищаюсь «Барселоной», но я был счастлив из-за Суареса, что они вылетели из Лиги чемпионов. Я не уважаю таких игроков, как он.

    Он лучший игрок, но он жулик и нытик. Я ненавижу, как он играет. Если бы я все еще был игроком, сомневаюсь, что я смог бы доиграть матч [против Суареса] до конца. И я думаю, что сделал бы все, что в моих силах, чтобы он тоже не закончил игру.

    Он плохой пример для молодежи. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле», – сказал Лебеф.

    • Суарес вступает за «Барселону» с 2014 года.
    • За каталонцев уругваец провел 247 матчей, забил 177 голов и сделал 96 результативных передач.
    • В составе сине-гранатовых 32-летний форвард стал четырехкратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3287

      la verdad 6 минут назад

      Ага. Лучше быть таким дубовым идиотом и на поле и в жизни, как этот французский костолом.

      0
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      Рейтинг: +1290

      SarJr 1 час назад

      обыкновенная зависть, вот и несет полную дичь

      0
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      Рейтинг: +2498

      Viper for CSKA 1 час назад

      Странно желать поражения команде из-за одного игрока. В Барсе полно хороших во всех смыслах игроков, которых в подобном не обвинить. Поведение Суареса на поле мне лично тоже не импонирует, но он же бьётся нередко больше, чем остальные каталонцы. Его поведение, как и действия Дьего Косты является свидетельством любви к футболу и небезразличия к происходящему. Какой он человек судить по происходящему на поле вообще глупо, нужно знать его лично. Хотя и сложно спорить, что ряд его поступков не вызывают симпатии, но в целом они его, как человека и футболиста, не определяют.

      2
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      ...
      Рейтинг: +416

      АИН-27 > Viper for CSKA 26 минут назад

      Плюсую, всё чётко и верно расписал!

      1
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      Рейтинг: +1051

      Тазит > Viper for CSKA 15 минут назад

      Человек не может быть порядочным в жизни и подлым на поле. Именно поступки и определяют человека, в том числе и поступки футболиста на поле...

      0
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      Рейтинг: +5690

      Eddyson 1 час назад

      Приятно было посмотреть, когда оператор крупным планом выхватил лицо Коутиньо при счете 3:0 в пользу Ливерпуля.

      0
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      Рейтинг: +1427

      С-Пб on-line 1 час назад

      Франк, вино чтоль не в то горло пошло, что за бред ты несёшь!

      1
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      Рейтинг: +59

      Koshastiy 1 час назад

      "И я думаю, что сделал бы все, что в моих силах, чтобы он тоже не закончил игру." - а это значит хороший пример для молодёжи? =)

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