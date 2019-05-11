Лебеф: «Я ненавижу, как играет Суарес. Он жулик и нытик. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле»

Ага. Лучше быть таким дубовым идиотом и на поле и в жизни, как этот французский костолом.
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его манеру игры и поведение на поле.
«Я ненавижу, как он играет. Я восхищаюсь «Барселоной», но я был счастлив из-за Суареса, что они вылетели из Лиги чемпионов. Я не уважаю таких игроков, как он.
Он лучший игрок, но он жулик и нытик. Я ненавижу, как он играет. Если бы я все еще был игроком, сомневаюсь, что я смог бы доиграть матч [против Суареса] до конца. И я думаю, что сделал бы все, что в моих силах, чтобы он тоже не закончил игру.
Он плохой пример для молодежи. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле», – сказал Лебеф.
- Суарес вступает за «Барселону» с 2014 года.
- За каталонцев уругваец провел 247 матчей, забил 177 голов и сделал 96 результативных передач.
- В составе сине-гранатовых 32-летний форвард стал четырехкратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.