Лебеф: «Я ненавижу, как играет Суарес. Он жулик и нытик. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его манеру игры и поведение на поле.

«Я ненавижу, как он играет. Я восхищаюсь «Барселоной», но я был счастлив из-за Суареса, что они вылетели из Лиги чемпионов. Я не уважаю таких игроков, как он.

Он лучший игрок, но он жулик и нытик. Я ненавижу, как он играет. Если бы я все еще был игроком, сомневаюсь, что я смог бы доиграть матч [против Суареса] до конца. И я думаю, что сделал бы все, что в моих силах, чтобы он тоже не закончил игру.

Он плохой пример для молодежи. Терпеть не могу видеть таких игроков на поле», – сказал Лебеф.