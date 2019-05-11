Азар – на призывы фанатов продлить контракт с «Челси»: «Где ручка?»

В пятницу, 10 мая, в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения футболистов «Челси».

Полузащитник Эден Азар получил звание «Игрок года» от болельщиков и игроков синих и награду за лучший гол сезона. Он стал первым игроком, который удостоился такого тройного приза.

Бельгиец был признан лучшим игроком года в «Челси» в четвертый раз за семь сезонов.

Во время нахождения Азара на сцене собравшаяся публика несколько раз крикнула ему: «Продли [новый] контракт!» «Где ручка?» – с улыбкой ответил хавбек.