Азар – на призывы фанатов продлить контракт с «Челси»: «Где ручка?»

В пятницу, 10 мая, в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения футболистов «Челси».
Полузащитник Эден Азар получил звание «Игрок года» от болельщиков и игроков синих и награду за лучший гол сезона. Он стал первым игроком, который удостоился такого тройного приза.
Бельгиец был признан лучшим игроком года в «Челси» в четвертый раз за семь сезонов.
Во время нахождения Азара на сцене собравшаяся публика несколько раз крикнула ему: «Продли [новый] контракт!» «Где ручка?» – с улыбкой ответил хавбек.
- Соглашение 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в 2020 году.
- Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в «Реал» этим летом.
- Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года.