Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Азар – на призывы фанатов продлить контракт с «Челси»: «Где ручка?»

    В пятницу, 10 мая, в Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения футболистов «Челси».

    Полузащитник Эден Азар получил звание «Игрок года» от болельщиков и игроков синих и награду за лучший гол сезона. Он стал первым игроком, который удостоился такого тройного приза.

    Бельгиец был признан лучшим игроком года в «Челси» в четвертый раз за семь сезонов.

    Во время нахождения Азара на сцене собравшаяся публика несколько раз крикнула ему: «Продли [новый] контракт!» «Где ручка?» – с улыбкой ответил хавбек.

    • Соглашение 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в 2020 году.
    • Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в «Реал» этим летом.
    • Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru