«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

На майки нанесли нашивка золотого цвета в виде кубка чемпиона Премьер-лиги, которая располагается выше логотипа титульного спонсора между клубной эмблемой и логотипом технического спонсора.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России в 27-м туре. Петербуржцы выиграли РПЛ в пятый раз.