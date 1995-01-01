Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

    «Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

    На майки нанесли нашивка золотого цвета в виде кубка чемпиона Премьер-лиги, которая располагается выше логотипа титульного спонсора между клубной эмблемой и логотипом технического спонсора.

    «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России в 27-м туре. Петербуржцы выиграли РПЛ в пятый раз.

    • Сегодня сине-бело-голубые в 28-м туре дома встретятся с ЦСКА.
    • Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +730

      Иван_Невский 12 минут назад

      ждем игры и победы!
      чтобы праздник был , а то после поражения настрой будет на порядок хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Вот и посмотрим ! Выиграют , значит Зенит чего то стоит ! Проиграют -то грош цена такому чемпиону !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      SanekGol > САДЫЧОК 27 минут назад

      Они уже всё и всем доказали в течение сезона, чего стоят

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      KPCCSPB > САДЫЧОК 14 минут назад

      По твоей логике чемпионство ПСЖ грош грош цена, так как они три матча не могли досрочно стать чемпами, а их ещё и громили, и получается они лохи, так твою логику понимать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      САДЫЧОК > KPCCSPB 4 минуты назад

      Я не про это ...я про , то , что сливать нельзя !..Это же сразу видно по игре !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +650

      Max Bobr 44 минуты назад

      Детские понты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1965

      a_who 48 минут назад

      Сольют игру - друзьям очки нужнее !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10328

      Супервайзер 58 минут назад

      Шевроны надели в знак поддержки решения Chevron Corporation отказаться от сделки по приобретению Anadarko Petroleum?)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1617

      isa361 1 час назад

      нанесли нашивка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5976

      ufos73 1 час назад

      Понты дороже денег! )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Сармат Ростов 1 час назад

      Похоже на бутылку пива)))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28233

      portero 1 час назад

      как то он не очень смотрится, лучше бы выиграли без шеврона у ЦСКА.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +745

      Фанат Рубина 1 час назад

      могли бы и чл** золотой нарисовать. разницу бы никто не заметил!

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru