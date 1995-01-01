«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

ждем игры и победы!
чтобы праздник был , а то после поражения настрой будет на порядок хуже.
«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
На майки нанесли нашивка золотого цвета в виде кубка чемпиона Премьер-лиги, которая располагается выше логотипа титульного спонсора между клубной эмблемой и логотипом технического спонсора.
«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России в 27-м туре. Петербуржцы выиграли РПЛ в пятый раз.
- Сегодня сине-бело-голубые в 28-м туре дома встретятся с ЦСКА.
- Игра начнется в 19:00 по московскому времени.