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    Лучший игрок 27-го тура Обляков: «ЦСКА необходимы три очка. Будем сражаться с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» с 28-м туре РПЛ.

    «Будет особенный для меня матч, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны.

    У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться», – сказал 20-летний россиянин в интервью пресс-службе.

    В матче с «Динамо» (2:2) Обляков провел на поле все 90 минут и отдал две голевые передачи. РПЛ признала его лучшим игроком тура.

    • «Зенит» ранее досрочно выиграл чемпионат. За 3 тура до конца ЦСКА идет на 4 месте с 55 очками, у «Арсенала» столько же и 5 место.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» сообщит стартовые составы. За событиями встречи можно будет следить здесь.

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      DonBaton 25 минут назад

      Такой пафосный заголовок - "Лучший игрок 27 тура"...хотя больше нечем ему гордиться

      0
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      Рейтинг: +247

      gunstilzit 27 минут назад

      Жаль что Зениту не надо 3 очка.

      0
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      Рейтинг: +10320

      Супервайзер 29 минут назад

      Ждем интересный договорняк! Жаль, не посмотрю, буду лицезреть команду Кононова в битве за пятое место((.

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