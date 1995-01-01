Лучший игрок 27-го тура Обляков: «ЦСКА необходимы три очка. Будем сражаться с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» с 28-м туре РПЛ.

«Будет особенный для меня матч, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны.

У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться», – сказал 20-летний россиянин в интервью пресс-службе.

В матче с «Динамо» (2:2) Обляков провел на поле все 90 минут и отдал две голевые передачи. РПЛ признала его лучшим игроком тура.