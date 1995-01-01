Лучший игрок 27-го тура Обляков: «ЦСКА необходимы три очка. Будем сражаться с «Зенитом»

Такой пафосный заголовок - "Лучший игрок 27 тура"...хотя больше нечем ему гордиться
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» с 28-м туре РПЛ.
«Будет особенный для меня матч, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны.
У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться», – сказал 20-летний россиянин в интервью пресс-службе.
В матче с «Динамо» (2:2) Обляков провел на поле все 90 минут и отдал две голевые передачи. РПЛ признала его лучшим игроком тура.
- «Зенит» ранее досрочно выиграл чемпионат. За 3 тура до конца ЦСКА идет на 4 месте с 55 очками, у «Арсенала» столько же и 5 место.
- Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» сообщит стартовые составы. За событиями встречи можно будет следить здесь.