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    Н’Диай, Эрнандес и Жиронкин полетели с ЦСКА на игру против «Зенита»

    Футболисты ЦСКА вылетели в Санкт-Петербург на встречу 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

    На матч отправились 24 игрока.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

    Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

    • Игра «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Армейцы занимают четвертое место в таблице.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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