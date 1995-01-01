Н’Диай, Эрнандес и Жиронкин полетели с ЦСКА на игру против «Зенита»

Футболисты ЦСКА вылетели в Санкт-Петербург на встречу 28-го тура РПЛ с «Зенитом».
На матч отправились 24 игрока.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
- Игра «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Армейцы занимают четвертое место в таблице.