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    Сарри: «Если Азар считает, что его история в «Челси» завершена, значит так и есть»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри порассуждал о будущем в лондонском клубе бельгийского вингера Эдена Азара.

    «Если Азар считает, что его история здесь завершена, значит так и есть. Я могу попытаться поговорить с ним, но это непросто. Конечно, я хочу видеть Эдена в своей команде, но мне нужен максимально мотивированный футболист.

    Вы же знаете, что о подобных вещах нужно спрашивать у руководства клуба, так как я не занимаюсь трансферными делами. Я не отвечаю за продление контрактов, поэтому не могу ответить. Я могу поговорить с игроком, но только как отец, а не как менеджер. Но даже если я поговорю с ним, то ничего вам не расскажу. Это разговор между отцом и сыном», – сказал Сарри.

    • 28-летний Азар хочет перейти в мадридский «Реал».
    • Клубы ведут переговоры о трансфере, но пока не могут договориться о сумме сделки.
    • Контракт игрока с «Челси» истекает в 2020 году.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11

      sirvip 1 час назад

      Возмёт кубок Европы. Надбавка к цене. Тогда и красиво уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      regbiN 2 часа назад

      Давай давай, перебирайся к нам

      0
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