Сарри: «Если Азар считает, что его история в «Челси» завершена, значит так и есть»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри порассуждал о будущем в лондонском клубе бельгийского вингера Эдена Азара.

«Если Азар считает, что его история здесь завершена, значит так и есть. Я могу попытаться поговорить с ним, но это непросто. Конечно, я хочу видеть Эдена в своей команде, но мне нужен максимально мотивированный футболист.

Вы же знаете, что о подобных вещах нужно спрашивать у руководства клуба, так как я не занимаюсь трансферными делами. Я не отвечаю за продление контрактов, поэтому не могу ответить. Я могу поговорить с игроком, но только как отец, а не как менеджер. Но даже если я поговорю с ним, то ничего вам не расскажу. Это разговор между отцом и сыном», – сказал Сарри.