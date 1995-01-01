Адвокат: «Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона»

1 - Не выёживались бы адвокаты и досидели бы арестанты в СИЗО до августа - октября.
2 - Приговор вынесен и если его не обжалуют, то отсутствие в клубе по причине "сидел в тюрьме" не прокатит.))
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал ситуацию с возможным расторжением контракта между клубом и игроком.
«Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти еще несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона», – сказал адвокат.
- Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.
- Футболист должен отбывать наказание в колонии общего режима, однако до рассмотрения апелляции будет находиться в СИЗО.
- Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 года, сыграл 146 матчей и забил 35 голов.