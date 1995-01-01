Адвокат: «Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал ситуацию с возможным расторжением контракта между клубом и игроком.

«Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти еще несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона», – сказал адвокат.