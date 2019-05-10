Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Луис продлил контракт с «Челси»

    «Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Давидом Луисом.

    Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, предыдущее истекало по окончании текущего сезона.

    «Я рад быть здесь и иметь возможность остаться. Я люблю этот клуб, и у меня все еще есть амбиции, как у молодого игрока. Буду стараться помогать команде. Приложу для этого максимум усилий», – сказал 32-летний бразилец после подписания договора.

    • Луис выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, затем ушел в «ПСЖ», где играл на протяжении двух сезонов. В августе 2016 года он вернулся на «Стемфорд Бридж».
    • В этом сезоне футболист забил три гола и сделал два ассиста в 48 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru