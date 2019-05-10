Луис продлил контракт с «Челси»

«Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Давидом Луисом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, предыдущее истекало по окончании текущего сезона.

«Я рад быть здесь и иметь возможность остаться. Я люблю этот клуб, и у меня все еще есть амбиции, как у молодого игрока. Буду стараться помогать команде. Приложу для этого максимум усилий», – сказал 32-летний бразилец после подписания договора.