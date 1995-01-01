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    Роналдо: «Читал, что «Барселона» побеждает благодаря Месси, а проигрывает из-за других игроков. Это несправедливо»

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо прокомментировал вылет каталонцев из Лиги чемпионов.

    Сине-гранатовые проиграли «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче со счетом 0:4 после домашней победы – 3:0.

    «Несправедливо указывать на виновников поражения. Я вижу, что у «Барселоны» отличная команда и лучший игрок в мире – Месси.

    На днях я читал, что «Барселона» проигрывает из-за других игроков, а побеждает благодаря Месси. Это огромная несправедливость по отношению ко всем футболистам и тренерскому штабу.

    «Барселона» – отличная команда с отличными игроками и очень хорошими тренерами. Вы должны быть немного осторожнее с критикой.

    У «Ливерпуля» было больше мотивации, активности и желания. В первом тайме у каталонцев были шансы забить гол, который изменил бы все. Но «Ливерпуль» это [победу и выход в финал] заслужил. Они показали мощь и эмоциональный интеллект.

    В моменте с четвертым голом «Барселона» допустила ошибку, но, я думаю, что если бы «Ливерпуль» не забил в том эпизоде, он сделал бы это по-другому. Они проводили игру своей жизни.

    Обидно за «Барселону», потому что она великолепно сыграла в первом матче, мы все наслаждались Месси.

    Жаль, что в финале не будет испанских команд, но «Ливерпуль» заслужил это больше», – сказал Роналдо.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Месси забил 12 голов и сделал три результативных паса в 10-ти встречах.

    Источник: Goal

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1389

      giluxa1963 14 минут назад

      есть человек который может сказать правду ,что золотой писюн больше всех виноват в поражении Барселоны

      0
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      Рейтинг: +573

      petr69 38 минут назад

      Сплоховали партнеры, Сплоховали

      0
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      Рейтинг: +17

      jo31 42 минуты назад

      Я что то пропустил, Роналдо в барселоне играл, аууу?

      0
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      Рейтинг: +188

      Опускатель коняжек > jo31 8 минут назад

      Играл. Видимо ты тогда был ещё очень мал... Учи историю)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1207

      TOL47 > jo31 6 минут назад

      думаю Роналдиньо имели ввиду

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      ...
      Рейтинг: +10

      Remis69 > jo31 4 минуты назад

      1996/1997 Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 34 голами в 37 играх, выиграв «Золотую бутсу».

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