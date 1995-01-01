Роналдо: «Читал, что «Барселона» побеждает благодаря Месси, а проигрывает из-за других игроков. Это несправедливо»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо прокомментировал вылет каталонцев из Лиги чемпионов.

Сине-гранатовые проиграли «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче со счетом 0:4 после домашней победы – 3:0.

«Несправедливо указывать на виновников поражения. Я вижу, что у «Барселоны» отличная команда и лучший игрок в мире – Месси.

На днях я читал, что «Барселона» проигрывает из-за других игроков, а побеждает благодаря Месси. Это огромная несправедливость по отношению ко всем футболистам и тренерскому штабу.

«Барселона» – отличная команда с отличными игроками и очень хорошими тренерами. Вы должны быть немного осторожнее с критикой.

У «Ливерпуля» было больше мотивации, активности и желания. В первом тайме у каталонцев были шансы забить гол, который изменил бы все. Но «Ливерпуль» это [победу и выход в финал] заслужил. Они показали мощь и эмоциональный интеллект.

В моменте с четвертым голом «Барселона» допустила ошибку, но, я думаю, что если бы «Ливерпуль» не забил в том эпизоде, он сделал бы это по-другому. Они проводили игру своей жизни.

Обидно за «Барселону», потому что она великолепно сыграла в первом матче, мы все наслаждались Месси.

Жаль, что в финале не будет испанских команд, но «Ливерпуль» заслужил это больше», – сказал Роналдо.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Месси забил 12 голов и сделал три результативных паса в 10-ти встречах.