Роналдо: «Читал, что «Барселона» побеждает благодаря Месси, а проигрывает из-за других игроков. Это несправедливо»

есть человек который может сказать правду ,что золотой писюн больше всех виноват в поражении Барселоны
Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо прокомментировал вылет каталонцев из Лиги чемпионов.
Сине-гранатовые проиграли «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче со счетом 0:4 после домашней победы – 3:0.
«Несправедливо указывать на виновников поражения. Я вижу, что у «Барселоны» отличная команда и лучший игрок в мире – Месси.
На днях я читал, что «Барселона» проигрывает из-за других игроков, а побеждает благодаря Месси. Это огромная несправедливость по отношению ко всем футболистам и тренерскому штабу.
«Барселона» – отличная команда с отличными игроками и очень хорошими тренерами. Вы должны быть немного осторожнее с критикой.
У «Ливерпуля» было больше мотивации, активности и желания. В первом тайме у каталонцев были шансы забить гол, который изменил бы все. Но «Ливерпуль» это [победу и выход в финал] заслужил. Они показали мощь и эмоциональный интеллект.
В моменте с четвертым голом «Барселона» допустила ошибку, но, я думаю, что если бы «Ливерпуль» не забил в том эпизоде, он сделал бы это по-другому. Они проводили игру своей жизни.
Обидно за «Барселону», потому что она великолепно сыграла в первом матче, мы все наслаждались Месси.
Жаль, что в финале не будет испанских команд, но «Ливерпуль» заслужил это больше», – сказал Роналдо.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Месси забил 12 голов и сделал три результативных паса в 10-ти встречах.