Луис – о новом контракте с «Челси»: «Через пять дней все узнают»

Защитник «Челси» Давид Луис намекнул на продление контракта с лондонцами. Действующее соглашение 32-летнего футболиста с клубом истекает в июне.

«Скоро все узнают. Это случится до финала Лиги Европы, через пять дней.

Я люблю этот клуб. Здесь я пережил замечательные футбольные моменты, особенно победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

У меня всегда были хорошие отношения с болельщиками, с первого дня моего прихода. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы они были счастливы.

Никто не хочет играть на пустом стадионе, когда у вас есть возможность осознать, что мы играем ради фанатов», – сказал Луис.