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    Луис – о новом контракте с «Челси»: «Через пять дней все узнают»

    Защитник «Челси» Давид Луис намекнул на продление контракта с лондонцами. Действующее соглашение 32-летнего футболиста с клубом истекает в июне.

    «Скоро все узнают. Это случится до финала Лиги Европы, через пять дней.

    Я люблю этот клуб. Здесь я пережил замечательные футбольные моменты, особенно победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    У меня всегда были хорошие отношения с болельщиками, с первого дня моего прихода. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы они были счастливы.

    Никто не хочет играть на пустом стадионе, когда у вас есть возможность осознать, что мы играем ради фанатов», – сказал Луис.

    • Бразилец перешел в «Челси» из «ПСЖ» в 2016 году. До этого он защищал цвета синих с 2011-го по 2014 год.
    • В общей сложности Луис провел за лондонскую команду 246 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      Санёк 17 9 минут назад

      Честно я буду рад, хороший опорный защитник с +

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