Луис – о новом контракте с «Челси»: «Через пять дней все узнают»

Честно я буду рад, хороший опорный защитник с +
Защитник «Челси» Давид Луис намекнул на продление контракта с лондонцами. Действующее соглашение 32-летнего футболиста с клубом истекает в июне.
«Скоро все узнают. Это случится до финала Лиги Европы, через пять дней.
Я люблю этот клуб. Здесь я пережил замечательные футбольные моменты, особенно победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
У меня всегда были хорошие отношения с болельщиками, с первого дня моего прихода. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы они были счастливы.
Никто не хочет играть на пустом стадионе, когда у вас есть возможность осознать, что мы играем ради фанатов», – сказал Луис.
- Бразилец перешел в «Челси» из «ПСЖ» в 2016 году. До этого он защищал цвета синих с 2011-го по 2014 год.
- В общей сложности Луис провел за лондонскую команду 246 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.